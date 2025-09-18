Haberler

Bursa'da Sürücüsüz Hareket Eden Minibüsü Duran Kişi Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs aniden hareket etti. Çevredeki bir kişi, minibüsü durdurarak yerine park etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs aniden hareket edince, çevreden bir kişi aracı durdurup, aynı yerine park etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki minibüs, el freni çekilmediği için bir anda hareket etti. O sırada minibüsün sürücüsüz ilerlediğini gören çevredeki bir kişi, aracın kapısını açıp el frenini çekti. Minibüsü herhangi bir yere çarpmadan durduran kişi, ardından anahtarı kontakta olan aracı aynı yerine park etti. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda'ya inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.