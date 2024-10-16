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Bursa'da Sürücüsüz Hareket Eden Kamyon Son Anda Durduruldu

Bursa'da Sürücüsüz Hareket Eden Kamyon Son Anda Durduruldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket eden sürücüsüz bir kamyon, lastiklerini kaydırarak park halindeki bir otomobile çarpmak üzereyken sürücüsü tarafından son anda durduruldu. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'da el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket eden sürücüsüz kamyonun otomobile çarpmak üzereyken durdurulmasını güvenlik kameraları kaydetti.

Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi 12. Çınar Sokağı'nda çalışır haldeki kamyonun sürücüsü, el frenini çekmeden araçtan indi.

Bir süre sonra hareket etmeye başlayan kamyon, koşarak araca binen sürücünün el frenini çekmesiyle park halindeki bir otomobile çarpmadan son anda durduruldu.

Sokakta iş yeri bulunan esnaf Mehmet Aslan, AA muhabirine, kamyonun sürücüsüz hareket ettiğini görünce herkesin panik yaşadığını söyledi.

Şoförün, kamyonu son anda durdurduğunu belirten Aslan, "Herhangi bir zarar oluşmadı. Şoför de biz de panik halindeydik. Ben de görüntülerde görünüyorum, kamyona en son müdahale, hamle yapan bendim." dedi.

Sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarında, sürücünün kamyondan indikten kısa süre sonra kamyonun hareket etmeye başladığı, çevredekilerin kamyonu tutmaya çalıştığı sırada şoförün araca binip el frenini çektiği görülüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

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