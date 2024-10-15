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Bursa'da Sürücünün Drift Gösterisi Kameraya Yansıdı

Bursa'da Sürücünün Drift Gösterisi Kameraya Yansıdı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücünün sabah saatlerinde cadde üzerinde gerçekleştirdiği drift, bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay sonrası polis, sürücünün kimliğini ve plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

BURSA'da bir sürücünün, sabah saat 05.00'da otomobiliyle cadde üzerinde drift attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi'ne saat 05.00 sıralarında otomobiliyle gelen sürücü, dakikalarca drift attı. Ses üzerine uyanıp sokağa çıkan bir mahalleli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre drift atan sürücü otomobiliyle uzaklaşırken, polis, şüphelinin kimliği ile otomobilin plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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