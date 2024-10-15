Bursa'da Sürücünün Drift Gösterisi Kameraya Yansıdı

BURSA'da bir sürücünün, sabah saat 05.00'da otomobiliyle cadde üzerinde drift attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi'ne saat 05.00 sıralarında otomobiliyle gelen sürücü, dakikalarca drift attı. Ses üzerine uyanıp sokağa çıkan bir mahalleli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre drift atan sürücü otomobiliyle uzaklaşırken, polis, şüphelinin kimliği ile otomobilin plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,