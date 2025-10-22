Bursa'da Sürücülerden Ambulansa Destek: Fermuar Sistemi Oluşturdular

BURSA'da, yoğun trafikte bekleyen sürücülerin arkadan gelen ambulansı fark edip, fermuar sistemi oluşturdukları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yoğun trafikte ilerleyen sürücüler, arkadan ambulansın geldiğini fark etti. Yolun sağına ve soluna manevra yapıp, araçlarını bariyerlere yaklaştıran sürücüler, ambulansın geçmesi için fermuar sistemi oluşturdu. O anlar, trafikte bekleyen başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.