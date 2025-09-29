Bursa'da Sürücüler Makas Atıp Yarıştı

BURSA'da, otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri makas atıp, yarıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülerden biri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Bölgesinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri, makas atıp birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye attı. Hafif ticari araç sürücüsü yaptığı manevrayla kaza yapmaktan son anda kurtulurken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.