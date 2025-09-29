Haberler

Bursa'da Sürücüler Makas Atıp Yarıştı

Bursa'da Sürücüler Makas Atıp Yarıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri, trafiği tehlikeye atarak makas atıp yarış yaptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi, polis şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

BURSA'da, otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri makas atıp, yarıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülerden biri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Bölgesinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri, makas atıp birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye attı. Hafif ticari araç sürücüsü yaptığı manevrayla kaza yapmaktan son anda kurtulurken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.