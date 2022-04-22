Sürücüler birbirine girdi, trafikte yol boks ringine döndü - Haberler

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Sürücüler birbirine girdi, trafikte yol boks ringine döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'da iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerine acımadan vururken; bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi UEDAŞ binası yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde iki sürücünün yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü.

Araçlarından inip birbirlerine tepki gösteren ve ses tonunu yükselten taraflar kavgaya başladı. Birbirine Yumruklarla vuran sürücüleri gören çevredekiler araya girerken kavga son buldu.

Bu anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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