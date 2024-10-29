Bursa'da Sürücüler Ambulansa Fermuar Düzeninde Yol Verdi
Bursa'da sıkışık trafikteki sürücüler, hasta taşıyan ambulansa fermuar yöntemiyle yol vererek sağlık ekiplerinin hastayı hızlıca hastaneye ulaştırmasına yardımcı oldu. O anlar sağlık ekipleri tarafından kaydedildi.
BURSA'da sıkışık trafikte sürücüler, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdi. Ambulanstaki sağlık çalışanları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı'nda ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalıp arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Metrelerce uzayan trafikte, sürücülerin nizami şekilde yol vermesini sağlık ekibi, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafikte sağa ve sola geçen araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlıca Çekirge Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.