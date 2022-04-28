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Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Son dakika habere göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinlikte tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinlikte tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Gürle Mahallesi yakınındaki bir zeytinlikte tarla süren Ömer Mumcu (48) idaresindeki 16 VM 362 plakalı traktör, sulama kanalı kenarındaki boşluğa devrildi.

Traktörün altında kalan Mumcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ömer Mumcu'nun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

İki çocuk babası Mumcu'nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Musa Öztürk - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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