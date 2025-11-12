Bursa'da 'Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi' yapıldı

Bursa'da dijital dünyada ekonomi, sanayi ve istihdam gibi alanlarda yaşanan değişimi, sürdürülebilir bakış açısı ve insan odaklı yaklaşımla değerlendirmek amacıyla Birlik Vakfı Bursa Şubesince, "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvede "Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Dijital Dönüşüm" başlıklı sunum yaptı.

Gönüllü, Gürcistan-Azerbaycan sınırında "C130" tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en temel hedeflerinden birinin, dijital dönüşümle üretimi akıllı ve sanayiyi rekabetçi hale getirmek olduğunu belirten Gönüllü, "Türkiye olarak bu değişimin takipçisi değil aktif öncüsü olacağız. Bizim bu küresel meydan okumaya cevabımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürüttüğümüz 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonudur." dedi.

Gönüllü, bu vizyonun ekonomik bağımsızlığın ve sürdürülebilir hedeflerin temel taşı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu gayeyi hayata geçirmek için somut yol haritalarımızı da belirledik. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz ve Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz, bu dönüşümün ana rehberleridir. Biz, dijital dönüşümü, 'ikiz dönüşüm' olarak adlandırdığımız yeşil dönüşümden ve kalkınmamızın nihai amacı olan insandan ayrı düşünmüyoruz. Dijital teknolojiler, yeşil dönüşümün de en büyük kolaylaştırıcısıdır. Enerji verimliliğini artırmanın, kaynak yönetimini optimize etmenin, karbon ayak izini ölçmenin ve döngüsel ekonomi uygulamalarını hayata geçirmenin yolu, dijitalleşmeden geçiyor. Bakanlık olarak bu dönüşümün sadece izleyicisi değil aynı zamanda yönlendirici gücü, sanayimizin stratejik bir paydaşı olarak sorumluluk üstleniyoruz."

Dijitalleşmenin sadece teknoloji meselesi değil yönetim ve kültür dönüşümü olduğunu vurgulayan Gönüllü, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm, aynı zamanda sınırları ortadan kaldıran küresel bir olgudur. Türkiye, bu küresel yarışta artık kendi özgün modelini geliştirirken uluslararası işbirliğini de güçlendirmektedir. Türkiye Yüzyılı, bir dijitalleşme yüzyılı, bir sürdürülebilirlik yüzyılı ve merkezinde insan olan bir kalkınma yüzyılı olacaktır. Bakanlık olarak bu büyük dönüşümde sanayicimizin, girişimcimizin ve gençlerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz."

"Savunma sanayimiz büyüyor"

Zirvede "Odak Noktası: Sürdürülebilir Yetenek" başlıklı sunum yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da yolculuğa her zaman insanla başlamak gerektiğini söyledi.

Karataş, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "Milli Yetkinlik Hamlesi"ni başlattıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Savunma sanayimiz büyüyor. Şu anda 90 bin çalışan var. 12'nci Kalkınma Planı'nda 2028 yılında 158 bin olacak tahmini. Yüzde 60-70 büyüyecek. Bu, ne demek? İnsan sayısı bu oranda büyüyorsa firma sayısı da buna yakın büyüyecek. Şu anda 3 bin 500 firma var, 5 bin 500-6 bin olacak ve her gelen sektöre, her bir gencimizin de doğru yetkinlik setleriyle gelmesi, sektördeki kişilerin de taze kalması için doğru yetkinlik setleriyle donanması lazım. Yoksa insan alarak, insanla büyüyerek teknoloji gelmiyor."

Dijital dünyada ekonomi, sanayi ve istihdam gibi alanlarda yaşanan değişimi, sürdürülebilir bakış açısı ve insan odaklı yaklaşımla değerlendirmek amacıyla düzenlenen zirve, Macellan Genel Müdür Yardımcısı Melih Turan'ın "Gelecek Zemini: Dijital Ekonomide Değişim" ve Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın "Dijitalin Rotası: Dijital Ekonomiye Global Bakış" başlıklı sunumlarıyla sona erdi.