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Bursa'da Sulama Kanalına Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa'da Sulama Kanalına Düşen Bebek Hayatını Kaybetti
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Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk Melle, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen Faruk Melle (2) hayatını kaybetti.

Olay, Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan Karacabey'e mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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