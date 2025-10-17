Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama
Bursa'da düzenlenen bir operasyonda suç örgütüne karışan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' soruşturmasında gerçekleştirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel