Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar arasında silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yer alıyor. Operasyonda, uyuşturucu, silahlar ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen para da ele geçirildi.

Bursa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla Bursa, İstanbul, İzmir ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla 40 zanlı yakalandı.

Operasyonda, 33 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid, 9 tabanca, bir tüfek ve iki hassas terazinin yanı sıra suçtan kazanıldığı değerlendirilen 207 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.