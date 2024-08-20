Bursa'da suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, liderliğini Sadettin Pahsa'nın yaptığı 'Kuyu-18' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos'ta yapılan 'Kuyu-18' operasyonunda; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iş insanlarını haraca bağlamak, iş yerlerini kurşunlamak, sözde mahkeme kurarak kişiler arasındaki alacak verecek konularına dahil olup haksız menfaat temin etmek, yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirmek suçlarını işlediği belirlenen, elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bursa ve İstanbul'da 20 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 12 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 275 tabanca fişeği, 25 kartuş ele geçirilirken, aralarında Sadettin Pahsa'nın olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Sadettin Pahsa, S.D., A.T., M.A., C.B., E.G., O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.B., A.K., V.E., M.Y., İ.Ş., S.K., E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.