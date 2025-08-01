Bursa'da Suç Örgütü Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
Bursa merkezli İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Bursa merkezli İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa merkezli 3 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu işlediği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Polisin operasyonunda A.B, M.D, A.K. ve F.E. yakalandı.
İşlemlerin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçundan adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel