Haberler

Bursa'da Suç Örgütü Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir mağazanın kundaklanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Suç örgütü kurmakla suçlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir mağazanın kundaklanmasının ardından soruşturma başlattı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk'ın babası hakkında mide bulandıran iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.