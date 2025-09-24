Bursa'da Suç Örgütü Operasyonu: 3 Tutuklama
Bursa'da bir mağazanın kundaklanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Suç örgütü kurmakla suçlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir mağazanın kundaklanmasının ardından soruşturma başlattı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğunu belirledi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel