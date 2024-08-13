Bursa'da Su Tesisatçıları ile Oto Yıkamacılar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Olay, 11 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Su tesisatçılığı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, su tesisatı işi yapan Fesih Bakırhan ve oğulları Murat (32), Abdullah ve Cüneyt Bakırhan ile oto yıkamacıda çalışan Serhat Ocakhan ile akrabası Samet Ocakhan (38), yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'nde tadeviye alındı. Fesih Bakırhan dün sabah yaşamını yitirdi, hayati tehlikesi devam eden oğulları Abdullah ve Cüneyt Bakırhan kardeşler ile Fesih Bakırhan'ı öldürdüğü öne sürülen Serhat Ocakhan'ın tedavisi sürüyor. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan Murat Bakırhan ve Samet Ocakhan ile olaya karıştığı iddia edilen İ.Y. (24) ve B.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel