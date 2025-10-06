Bursa'da Su Krizi Baş Gösterdi: Barajlar Kritik Seviyelere Düştü

BURSA'da barajlardaki su seviyeleri kritik düzeylere geriledi. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda da seviye her geçen gün azalıyor. Kent genelinde barajların doluluk oranı yüzde 1,17'ye kadar düşerken, Doğancı Barajı dronla görüntülendi.

Evliya Çelebi'nin 'su şehri' olarak tanımladığı Bursa'da su krizi tehlikeli boyuta geldi. Nüfusu 3 milyon 500 bine yaklaşan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeyde gerilerken, 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı ise tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

GÜNDE 525 BİN METREKÜP SU TÜKETİLİYOR

Bursa'da günlük yaklaşık 525 bin metreküp su tüketiliyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BUSKİ) bir haftadır ilçelerde 12 saatlik planlı su kesintileri uyguluyor. Kesintilerin, suyun dengeli dağıtımı amacıyla alınan geçici bir önlem olduğunu belirten yetkililer, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi için, su kullanımını tasarruflu yapmaları için vatandaşlara çağrıda bulundular.

METEOROLOJİ'DEN SEVİNDİREN UYARI

Bu arada Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, kentte bu gece yarısından sonra gök gürültülü şiddetli yağış beklendiğini açıkladı. Bu yağışların salı günü gece yarısına kadar devam edeceğini belirten yetkililer, yağışların hafta boyunca süreceğini duyurdu.