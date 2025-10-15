Haberler

Bursa'da Su Kesintisi: 16-22 Ekim'de Planlı Kesintiler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16-22 Ekim tarihleri arasında bazı ilçelerde planlı su kesintileri uygulanacak. Kesintiler günlük 12 saati geçmeyecek şekilde dönüşümlü olarak yapılacak.

Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Pervin Buldan'ın teşhir ettiği vekile tehdit mesajları geliyor
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.