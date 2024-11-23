Bursa'da Sonbahar Kartpostal Gibi Görüntüler Sunuyor

Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu

BURSA - Bursa'da Erdem Saker Botanik Parkı gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbahar mevsimi ile birlikte Erdem Saker Botanik Parkı eşsiz görüntülere ev sahipliği yaptı. Şehirden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşmak isteyen Bursalılar, parka gelerek keyifli vakit geçirdi. Mevsim gereği yaprak döken ağaçlar ziyaretçilerine kartpostallık görüntü sundu.