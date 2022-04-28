Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
BURSA (İHA) - Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor .
Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.
(Ali İhsan Uğur-Ali Kamur-İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel