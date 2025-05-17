Bursa'da Sokakta Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı

Bursa'da Sokakta Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde R.A., sokakta kavga ettiği 2 kişiyi tabancayla vurarak kaçtı. Yaralılardan biri ağır yaralanırken, polis R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde R.A., sokakta kavga ettiği 2 kişiyi tabancayla vurdu. R.A. kaçarken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi 636'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan R.A. ile Semih B. ve Emirhan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A., yanındaki tabancayla Semih B.'ye ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Semih B., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada R.A.'ya engel olmaya çalışan Emirhan B. de kolundan yaralandı. R.A. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Semih B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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