Bursa'da Sokak Ortasında Kadına Şok Darbe

Bursa'da Sokak Ortasında Kadına Şok Darbe
Güncelleme:
Bursa'da bir kadın, sokak ortasında bir erkek tarafından darbedilip zorla otomobiline bindirilmek istendi. Çevredekilerin müdahale etmesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da bir erkek tarafından sokak ortasında darbedilip, saçlarından sürüklenerek zorla otomobiline bindirilmek istenen kadını çevredekiler kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir kadın, yanındaki erkek tarafından darbedilip, zorla otomobiline bindirilmek istendi. Çığlık atıp yardım isteyen kadının imdadına çevredekiler koştu. 3 vatandaşın tutup engellemeye çalıştığı şüpheli, arbede sırasında yere düşen kadını bu kez saçından tutup sürükledi. Güçlükle kurtulan kadın, ağlayarak otomobiline binip uzaklaşırken, şüpheli de kaldırımda park halinde olan otomobiline binip, kadının aracını takip etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

500
