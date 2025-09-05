Bursa'da Sokak Ortasında İki Kadının Kavgası Görüntülendi

BURSA'da, sokak ortasında iki kadının kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan iki kadın, birbirine saldırdı. Çevredekiler araya girerek kadınları ayırıp sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.