Bursa'da Sokak Ortasında İki Kadının Kavgası Görüntülendi

Bursa'da Sokak Ortasında İki Kadının Kavgası Görüntülendi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, iki kadın arasında nedenini bilmediğimiz bir tartışma sonucu kavga çıktı. Çevredekiler araya girerek durumu sakinleştirmeye çalıştı. Her iki tarafın da şikayetçi olmadığı bildirildi.

BURSA'da, sokak ortasında iki kadının kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan iki kadın, birbirine saldırdı. Çevredekiler araya girerek kadınları ayırıp sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

