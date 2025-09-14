Haberler

Bursa'da Sokak Ortasında Darbe: Kavga Anları Kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kişi, sokak ortasında yere düşürdükleri bir kişiyi darbetti. Olayı cep telefonuyla kaydeden bir izleyici, müdahale etmeyen çevredekilere tepki gösterdi. Polis, saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi, yere düşürdükleri kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan kişi yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar araçlarına binerek uzaklaştı. Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş ise çevredekilere olaya müdahale etmedikleri için tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalıma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
