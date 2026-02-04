Haberler

Bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle vurup öldürdü

Bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle vurup öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl’de bir kişi, evinin bahçesine giren sokak köpeğine tüfekle ateş açarak öldürdü. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Burak M., evinin bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle ateş edip öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Burak M., evinin bahçesini girip tavukları kovalayan köpeğe tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan köpek, evin yakınındaki yeşil alana kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından tedaviye alınan köpek öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür