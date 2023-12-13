Bursa'da sokak düğününde silahlı saldırı

Bursa'da sokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan 2 kişi, silahlarla havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Beşevler Meydanı'nda düzenlenen bir sokak düğününde, yanlarında çocukların da olduğu kalabalık bir grup, yolu trafiğe kapattı. Kalabalık grup arasındaki H.T. ile D.D., belindeki silahları çıkarıp, art arda havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye atmak' suçundan adliyeye sevk edildi.(DHA)