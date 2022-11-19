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Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

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Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Dere Sokak'ta soba zehirlenmesi ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.

Evde ikamet eden P.S. (55) ve oğlu B.S'nin (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan anne P.S. müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, oğlu B.S'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kestel Bursa Güncel Haberler

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