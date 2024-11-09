Bursa'da Soba Bacasından Yangın Çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında İsmail Karaca'ya ait evde meydana geldi. Evin çatısını kaplayan alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber – Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),