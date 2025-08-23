Bursa'da Skuter Çarpması: 73 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, skuterle yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Hüseyin T. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde skuter çarpmasıyla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Görükle Mahallesi'nde skuterle ilerleyen kişi, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Hüseyin T'ye (73) çarptı.

Baygınlık geçirerek düşen Hüseyin T, başını kaldırım taşına vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla götürüldüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Hüseyin T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'da arkadaşının öldürüldüğünü öğrenen kişi intihar etti

Arkadaşının öldürüldüğünü öğrenince yaşamına son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.