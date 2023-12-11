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Bursa'da Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Açıldı

11 Aralık 2023 11:14 Son Güncelleme: 11:16 Abone Ol

Bursa'da Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı yapıldı. Dernek başkanı, derneğin amacının Bursalı hemşehrilerine Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak olduğunu belirtti. Açılış töreninde mehteran gösterisi yapıldı ve davetlilere lokma ikram edildi. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve yerel yöneticilerin katıldığı törende bir araya gelindi.