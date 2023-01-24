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Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda, E.K. idaresindeki 16 R 088 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.S. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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