Bursa'da Şişe Yüklü Tırda Yangın

Bursa'da Şişe Yüklü Tırda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde, şişe yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ve maddi hasar belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şişe yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cevat Çelik idaresindeki 42 S 3970 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezit 7 mevkisinde, yanmaya başladı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu

Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.