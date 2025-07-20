Bursa'da Şişe Yüklü Tırda Yangın
İnegöl ilçesinde, şişe yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ve maddi hasar belirlendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şişe yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cevat Çelik idaresindeki 42 S 3970 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezit 7 mevkisinde, yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel