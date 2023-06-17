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Bursa'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

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Bursa'da meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

BURSA - Bursa'da meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağmur yağışıyla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin şehir ve ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Bozkurt - Güncel

Bursa Güncel Haberler

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