Bursa'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

BURSA - Bursa'da meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağmur yağışıyla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin şehir ve ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.