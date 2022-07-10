Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Süleyman Aydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattıBURSA Bursa'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.
Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı
BURSA Bursa'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.
Mudanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Art arda çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Güncel