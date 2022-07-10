Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattıBURSA Bursa'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi. Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı BURSA Bursa'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi. Mudanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Art arda çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Güncel Bursa Güncel Haberler

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