Bursa'da Silahtan Yaralanan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Silahtan Yaralanan Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde işten dönen Ramazan T., evinin önünde kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında bacağından yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, Ramazan T. hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde işten dönen Ramazan T., evinin kapısının önünde kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında bacağından yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Ulus Mahallesi 11'inci Çiçek Sokak'ta meydana geldi. İşten dönen Ramazan T.'ye evinin kapısının önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla aetş edildi. Ramazan T. bacağından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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