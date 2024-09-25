Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Silahlı Tepki: Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Boksör Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen eski boksör İsmet Kahrıman, komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekiplerine pencereden silah doğrultarak direnç gösterdi. Operasyonla gözaltına alındı.

BURSA'da, evinde yüksek sesle müzik dinleyen İsmet Kahrıman (45), komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekiplerine pencereden silah doğrulttu. Eski boksör olduğu iddia edilen Kahrıman, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Eski boksör olduğu iddia edilen İsmet Kahrıman, oturduğu 4 katlı binanın en üst katındaki evinde yüksek sesle müzik dinlenmeye başladı. Gürültüden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, Kahrıman'ı müziğin sesini kısması için uyardı. Ancak İsmet Kahrıman, pencereye çıkıp tabancasını polis ekiplerine doğrulttu. Şüpheli silahı doldur-boşalt yapınca polis, bölgeye takviye ekip istedi. Şüpheli, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Bursa Suç

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber! Genel sağlık sigortası primi gündemde

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenleme

 Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası

Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası
'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YDS/2 ne zaman? YDS sınav yerleri belli oldu mu? Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek? Resmi Gazete bugün (25 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete bugünün kararları 2024! 25 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 25 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Popcorn Doodle ile Gündem Değişiyor Popcorn Doodle Ekranına Taşındı
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });