Bursa'da Silahlı Tartışmada Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi, arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.