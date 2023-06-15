Bursa'da silahlı şüphelinin ölümüyle ilgili dava devam ediyor

Bursa'da emniyet güçlerine teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin alan silahlı şüphelinin, polisin müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili hakkında dava açılan komiserin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık komiser Adnan Barış B'nin avukatı ile ölen Raşit Atila'nın babası İsmet Atila katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Mustafa S, olay günü Raşit Atila ve rehin aldığı Beyza A'nın da bulunduğu apart işletmesindeyken birilerinin polislerin geldiğini söylediğini anlattı.

Sonrasında Atila'nın Beyza A'yı yanından ayırmadığını belirten Mustafa S, şu ifadeleri kullandı:

"Polisler onu bırakmasını söylediler ama Raşit cevap vermedi. Polis gelmeden Beyza'nın aranması olduğunu biliyordu. Olay 45 dakika kadar sürdü. Raşit'te silah vardı, silahı 1-2 defa Beyza'ya doğrulttu. Onun dışında kendi kafasına tutuyordu. Olay yerine geldiğinde Raşit, Beyza'yı kendinden uzaklaştırdı. Silahı almak için hamle yaptım ancak bana 'gelme' dedi, o sırada polis arkadaş ateş etti."

Mahkeme başkanı, İsmet Atila'ya Beyza A'nın mahkemeye dilekçe sunarak ifade için kendisine baskı yapıldığını belirttiğini sordu. Bunun üzerine Atila, "Bu beyanları kabul etmiyorum. Herhangi bir zorlama olmamıştır. Geçen duruşmaya bizden sonra gelmişti." dedi.

Atila, ifadesini değiştirdiğini öğrendiği Beyza A'yı telefonla arayarak aldığı ses kaydını mahkemeye sundu.

Kaydın incelenmesi ve Beyza A'nın yeniden ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs 2022'de, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'ya yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Teslim olmamak için beraberindeki Beyza A'yı rehin alan Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilememiş, polis müdahalesi sırasında etkisiz hale getirilmeye çalışılırken vurulmuştu.

Bazı suçlardan kaydı bulunan Atila kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Beyza A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Adnan Barış B. hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.