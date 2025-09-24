Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırı: Olay Anı Kameralarda

Bursa'da Silahlı Saldırı: Olay Anı Kameralarda
Bursa'da gerçekleşen silahlı saldırıda Özay A. başından vurularak ağır yaralandı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, saldırganın silahı ateşlediği anları ve taraflar arasındaki tartışmayı belgeliyor. Polis, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Bursa'da Özay A.'nın başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen tarafların kısa süreli tartışmaya girdiği, ardından Kenan B.'nin yanında getirdiği silahı ateşlediği anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, Özay A.'nın yere yığıldığı görüldü. Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden şüphelinin kaçış güzergahını da belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Hüseyin SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
