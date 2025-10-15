Bursa'da Silahlı Saldırı: İşletme Müdürü Ağır Yaralandı

Bursa'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş ve eğlence merkezinin işletme müdürü E.Ç. (29), iş yerinin otoparkında aracında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yanına geldi.

Araçta bir süre konuşan ikili arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheli yanında bulunan tabancayla E.Ç'ye ateş etti.

Ağır yaralanan E.Ç, otomobilden çıkıp kaçmaya çalışırken yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, tabancayı otomobilin altına bırakıp kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.