Bursa'da silahlı saldırı: İki kadın yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla açtığı ateş sonucu yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Yenimahalle Subaşı sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fadile E. (43) ile Eda T. (27) evde oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikamete silahla ateş edildi.

Fadile E. ve Eda T, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.