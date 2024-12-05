Bursa'da Silahlı Saldırı: Cezaevi Ziyaretinden Sonra Yaralandı

Bursa'da, cezaevindeki arkadaşını ziyaret ettikten sonra caddede otobüs beklerken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesindeki Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan arkadaşını ziyaret eden Yıldıray G'ye, görüş sonrası Cezaevi Caddesi'nde otobüs beklerken silahla ateş edildi.

Sağ dizine iki mermi isabet eden yaralı Yıldıray G, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırının şüphelisi olduğu belirlenen M.A.K'nin kullandığı 41 ACS 930 plakalı otomobili takibe aldı.

M.A.K, yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından 23 Nisan Mahallesi'nde aracı bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ısrarlı kovalaması sonucu M.A.K, suç aleti tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

M.A.K. ile Yıldıray G. arasında yaklaşık 10 gün önce Osmangazi ilçesindeki Reşat Oyal Kültür Parkı'nda bir eğlence yerinde gerçekleşen silahlı yaralama olayıyla ilgili husumet bulunduğu iddia edildi.