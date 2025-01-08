Üye Girişi
Haberler
Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de askeri hazırlıklar alarm seviyesine çekildi
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
ABD'nin California eyaletinde korkutan yangın: 30 bin kişiye tahliye emri verildi

ABD'yi korkutan yangın! 30 bin kişi için tahliye emri verildi
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"

Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Milaz M. yaralandı. Olay sonrası şüpheliler yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Maltepe Mahallesi'nde Milaz M. ile yoldan geçen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri Milaz M'ye tabancayla 2 el ateş etti.

Milaz M, sol kolu ile sağ bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Milaz M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
img

"Tabutlu" yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt
img

Bakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
img

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı

Silahını ateşleyen emekli bekçi metrobüstekilere ecel terleri döktürdü
Bakışlara dikkat! Fatih Terim'in soyunma odasında sarf ettiği cümle takımı şampiyon yapar

Soyunma odasında sarf ettiği cümle takımı şampiyon yapar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti

Son Dakika Haberleri

Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 8 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8 Ocak Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 8 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 8 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 8 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ocak Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.