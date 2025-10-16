Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Şüpheli Gözaltında

Bursa'da bir kişiyi aracında oturduğu sırada tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesindeki alışveriş ve eğlence merkezinde bir işletmenin müdürü olan E.Ç'nin (29), dün aracında tabancayla vurulmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının B.G. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bu arada yaralanan E.Ç'nin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Nilüfer ilçesinde E.Ç, dün iş yerinin otoparkında aracında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan E.Ç, ambulansla özel hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.