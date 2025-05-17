Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işten dönen Ramazan T., evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olay sonrası polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde işten dönen Ramazan T., evinin kapısının önünde kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında bacağından yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Ulus Mahallesi 11'inci Çiçek Sokak'ta meydana geldi. İşten dönen Ramazan T.'ye evinin kapısının önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla aetş edildi. Ramazan T. bacağından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM'li vekilin yayınına mesaj! Öcalan vurgusu dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı

İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Bir arı trafiği birbirine kattı

Bir arı trafiği birbirine kattı! Yüzlerce kişi mağdur oldu
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.