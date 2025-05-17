Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Ramazan T. isimli bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Ramazan T, 16 ATJ 138 plakalı hafif ticari aracıyla Ulus Mahallesi'ndeki ikametinin önüne geldiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ramazan T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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