Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Kırsal Kazancı Mahallesi'nde Muhammed D. (32) yönetimindeki 16 F 7890 plakalı otomobile, başka bir otomobilden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

Saldırıda bacağından yaralanan Muhammed D, başka bir araçla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.