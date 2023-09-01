Bursa'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Bursa'da otomobiliyle seyir halinde olan Arif Çolak'ı vurup, motosikletle kaçan 2 şüpheli, olay yerine yakın bir noktada Çolak'ın arkadaşı L.G.'yi de silahla yaraladı. Karın boşluğundan yaralanan L.G. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. L.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken; saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

ARKADAŞI DA SİLAHLA YARALANDI

Bursa'da otomobiliyle seyir halinde olan Arif Çolak'ı vurup, motosikletle kaçan 2 şüpheli, olay yerine yakın bir noktada Çolak'ın arkadaşı L.G.'yi de silahla yaraladı. Karın boşluğundan yaralanan L.G. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. L.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken; saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,