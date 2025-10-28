Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişi tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayarak kaçtı. Olayın ardından polis tarafından yapılan çalışmalarla şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı.

Dün akşam saatlerinde, Kurtoğlu Mahallesi Kafeler Sokağı'nda M.N.Ç. (66), A.A. (44) ve A.O'nun (43) tabancayla vurulmasının ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin M.M. (63) olduğu tespit edildi.

Yiğitali Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
