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Bursa'da silahlı saldırı; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Bursa'da silahlı saldırı; 3 yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde akraba oldukları belirtilen 3 kişi, evlerinin önüne gelen araçtan tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde akraba oldukları belirtilen 3 kişi, evlerinin önüne gelen araçtan tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı. Yaralılar ifadelerinde kaçan 4 şüpheliyi görmediklerini, ancak aracın husumetli akrabalarına ait olduğunu söyledi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde duran Liyadin İnanç, Ferhat İnanç ve Ümit İnanç'a, kimliği belirsiz 4 kişi araçla gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Liyadin, Ferhat ve Ümit İnanç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Yaralılar ile görgü tanıklarının ifadelerinde; araçtaki kişileri görmediklerini söylediği, ancak aracın 2 ay önce çocuk kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalarına ait olduğunu belirttikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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